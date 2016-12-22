Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о «заржавевших» в России водометах, говоря о том, как в западных странах поступают с участниками несанкционированных акций. Об этом спикер сообщил на пленарном заседании, передает корреспондент РБК.
«У нас вообще есть резиновые пули? А водометы? Заржавели все давно», — сказал спикер.
При этом в марте Володин заявил, что российские силовики не применяют к протестующим водометы и резиновые пули, потому что действуют «более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран». Также спикер добавил, что полиция «делает всё, чтобы соблюсти закон». Так Володин ответил на встрече с главой ПА ОБСЕ на вопрос о действии полиции в ходе акций протеста 26 марта в России.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские полицейские во время митингов ведут себя «более сдержанно и либерально», чем их европейские коллеги. Президент уточнил, что полиция действует согласно закону, не применяя «слезоточивый газ для разгона демонстрантов и дубинки». «У нас пока, слава богу, этого не потребовалось», — заявил Путин.