У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула

У Букингемского дворца, который является резиденцией британской королевы Елизаветы II в Лондоне, отменили традиционный развод почетного караула из-за повышенного уровня террористической опасности. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Великобритании.
По словам представителя пресс-службы, это сделано для того, чтобы освободить полицейских, которые охраняют развод караулов, и направить силы оперативников на охрану других зданий.
Утром полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от Букингемского дворца. Пострадавших нет. По предварительной информации, он не связан с терроризмом. Об этом говорилось в сообщении, которое опубликовали в официальном Twitter полиции.
Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о повышении уровня угрозы терроризма в стране с высокого до критического. Она заявила о неизбежности новой атаки.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Манчестере произошел вечером 22 мая. В этот день там прошел концерт Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 59 пострадали. Террористический акт совершил недавно вернувшийся из Ливии смертник Салман Абеди, которому было 22 года. По информации The Times, британские спецслужбы знали о его поездке в Ливию, но не предприняли никаких действий.