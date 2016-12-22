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У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула
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У Букингемского дворца, который является резиденцией британской королевы Елизаветы II в Лондоне, отменили традиционный развод почетного караула из-за повышенного уровня террористической опасности. Об этом пишет ​издание Daily Mail, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Великобритании.

По словам представителя пресс-службы, это сделано для того, чтобы освободить полицейских, которые охраняют развод караулов, и направить силы оперативников на охрану других зданий.

Утром полиция Лондона задержала вооруженного ножом мужчину недалеко от Букингемского дворца. Пострадавших нет. По предварительной информации, он не связан с терроризмом. Об этом говорилось в сообщении, которое опубликовали в официальном Twitter полиции.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о повышении уровня угрозы терроризма в стране с высокого до критического. Она заявила о неизбежности новой атаки.

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Теги
Великобритания, Елизавета II, Букингемский дворец, почетный караул, «Манчестер Арена», взрыв на стадионе
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