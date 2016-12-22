В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам

Депутат Госдумы Константин Затулин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении политического убежища украинцам и гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, целью такой инициативы является обеспечение права на политическое убежище людям, которые ищут защиту от преследования в своей стране и хотят приехать в Россию, но не могут получить убежище из-за ограничений в российском законодательстве.
«События последних лет (в первую очередь — происходящие на Украине) показали, что названные ограничения не отвечают реалиям настоящего времени», — отмечается в документе. По мнению автора законопроекта, безвизовый режим Украины с Россией «не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований».
Кроме того, требование к МИД России ежегодно представлять список стран «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека», в которых исключаются преследования по политическим мотивам, является невыполнимым, утверждается в пояснительной записке.
Источник РБК, близкий к руководству партии «Единая Россия», рассказал, что Затулин уведомил фракцию о подготовке инициативы. Экспертный совет законопроект пока не обсуждал, в связи с чем пока рано говорить, будет ли он поддержан, отметил собеседник РБК.