Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам 18:49 Богатейший сотрудник Росгвардии заработал в четыре раза больше Золотова 20:03 Полиция задержала на МКАД 20 дальнобойщиков 19:51 Спецпредставитель ОБСЕ заявил о росте числа жертв в Донбассе в 2017 году 19:39 Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации 19:28 В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа 19:20 Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву 19:15 У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула 19:10 МВД не сочло коррупцией факты из расследования Навального о Медведеве 18:30 Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» 18:19 Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети 18:07 Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере 17:54 Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине 17:49 Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам 17:42 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину 17:34 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича 17:29 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 года условно 16:57 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» 16:35 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» 16:17 ФСБ заявила о выявленных в группах Telegram планах террористов 15:42 Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса 14:43
Лента новостей 20:14 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  20:00   USD НАЛ. Покупка 56,63 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,25 63,31 Полиция задержала на МКАД 20 дальнобойщиков Политика, 19:51 Владелец Stockmann заявил о намерении купить магазины Podium Market Бизнес, 19:42 Спецпредставитель ОБСЕ заявил о росте числа жертв в Донбассе в 2017 году Политика, 19:39 Власти Москвы «мобилизуют» архитекторов «мирового уровня» ради реновации Политика, 19:28 ФСО задержала похитившего вещи у посетителя музея Кремля Общество, 19:22 В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа Политика, 19:20 Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву Политика, 19:15 У Букингемского дворца отменили церемонию смены почетного караула Политика, 19:10 Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам Экономика, 19:00 МЧС объяснило эвакуацию башни «Федерация» учениями Общество, 18:56 В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам Политика, 18:49 Володин заявил о «заржавевших» в России водометах Общество, 18:45 МВД не сочло коррупцией факты из расследования Навального о Медведеве Политика, 18:30 Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» Политика, 18:19 Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети Политика, 18:07 Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи Экономика, 18:02 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова Общество, 17:58 Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере Политика, 17:54 Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине Политика, 17:49 Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам Политика, 17:42 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Общество, 17:36 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Политика, 17:34 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича Политика, 17:29 «Спартак» заплатит 1 млн рублей за разгром стадиона в Туле Спорт, 17:24 Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию Экономика, 17:11 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян Технологии и медиа, 17:10 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес, 17:08
В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам
Материалы по теме Редактор агентства Regnum попросил Путина о политическом убежище в России В МВД России подтвердили предоставление Януковичу временного убежища Эксперты Amnesty назвали суровыми ограничения свобод в России В Госдуме не боятся политических осложнений из-за дела Э.Сноудена
18:49
В Госдуме предложили предоставлять политическое убежище украинцам

Депутат Госдумы Константин Затулин внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении политического убежища украинцам и гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, целью такой инициативы является обеспечение права на политическое убежище людям, которые ищут защиту от преследования в своей стране и хотят приехать в Россию, но не могут получить убежище из-за ограничений в российском законодательстве.

«События последних лет (в первую очередь — происходящие на Украине) показали, что названные ограничения не отвечают реалиям настоящего времени», — отмечается в документе. По мнению автора законопроекта, безвизовый режим Украины с Россией «не может защитить оппонентов власти в той или иной стране от политических преследований».

Кроме того, требование к МИД России ежегодно представлять список стран «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека», в которых исключаются преследования по политическим мотивам, является невыполнимым, утверждается в пояснительной записке.

Источник РБК, близкий к руководству партии «Единая Россия», рассказал, что Затулин уведомил фракцию о подготовке инициативы. Экспертный совет законопроект пока не обсуждал, в связи с чем пока рано говорить, будет ли он поддержан, отметил собеседник РБК. 

Теги
Госдума, законопроект, Константин Затулин
Другие материалы РБК
«Подбрасывало от страха»: зрители оценили продолжение сериала
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
В России названы лучшие футболист, тренер и судья года
ОСАГО хотят сделать дешевле для ряда водителей
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку