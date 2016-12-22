Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подвергла критике США за утечки информации о террористической атаке в Манчестере, которая произошла в понедельник. Об этом министр сказала в интервью Би-би-си.

«Британская полиция очень четко дала понять, что она хочет контролировать поток информации, чтобы сохранить операционную независимость и элемент неожиданности», — сказала она. Это «раздражает», что «информацию публикуют из других источников», — добавила министр.

Так, американский канал CBS News 23 мая без указания источника информации назвал имя устроившего теракт, им оказался 22-летний Салман Абеди. В тот же день британская полиция подтвердила информацию телеканала. Также американский телеканал NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщил о том, что Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида».

Теракт на «Манчестер Арене» был совершен в ночь с 22 на 23 мая после того, как закончился концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрыв прогремел в фойе, когда зрители выходили из зала. По данным камер видеонаблюдения, Абеди поставил чемодан на землю, до того как он взорвался. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По информации издания, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.