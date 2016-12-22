Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере

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Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подвергла критике США за утечки информации о террористической атаке в Манчестере, которая произошла в понедельник. Об этом министр сказала в интервью Би-би-си.

«Британская полиция очень четко дала понять, что она хочет контролировать поток информации, чтобы сохранить операционную независимость и элемент неожиданности», — сказала она. Это «раздражает», что «информацию публикуют из других источников», — добавила министр.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Так, американский канал CBS News 23 мая без указания источника информации назвал имя устроившего теракт, им оказался 22-летний Салман Абеди. В тот же день британская полиция подтвердила информацию телеканала. Также американский телеканал NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщил о том, что Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида».

Теракт на «Манчестер Арене» был совершен в ночь с 22 на 23 мая после того, как закончился концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрыв прогремел в фойе, когда зрители выходили из зала. По данным камер видеонаблюдения, Абеди поставил чемодан на землю, до того как он взорвался. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. По информации издания, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

Теги
Великобритания, взрыв, Манчестер
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