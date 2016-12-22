Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети

Полиция Манчестера пришла к выводу, что теракт на стадионе организовала преступная сеть. Об этом журналистам заявил глава полиции города Иан Хопкинс, сообщается в онлайн-трансляции британской газеты Guardian.
По словам Хопкинса, подозреваемый в подрыве бомбы Салман Абеди действовал не один. «Очевидно, что это сеть, мы продолжаем расследование», — сказал он.
Он добавил, что в рамках дела о теракте были задержаны четыре человека.
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 59 пострадали.
Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена).
По данным полиции, террористом-смертником, который привел в действие бомбу, оказался 22-летний Салман Абеди. NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщал, что мужчина был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида».