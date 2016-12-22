Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети 18:07 МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву 18:30 Киев отчитался о самой «масштабной операции против коррупции» 18:19 Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи 18:02 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова 17:58 Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере 17:54 Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине 17:49 Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам 17:42 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации 17:36 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину 17:34 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича 17:29 Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию 17:11 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян 17:10 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода 17:08 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 года условно 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга 16:54 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина 16:29 В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг 16:27
Лента новостей 18:43 МСК
Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети Политика, 18:07 Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи Экономика, 18:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,57 EUR НАЛ. 63,28 63,30 Миронов рассказал о разговоре с Путиным по поводу Серебренникова Общество, 17:58 Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере Политика, 17:54 Депутаты Госдумы попросят ОБСЕ осудить блокировку «ВКонтакте» на Украине Политика, 17:49 Путин вручил награды сдержавшим атаку 300 боевиков спецназовцам Политика, 17:42 Жильцы 18 домов проголосовали против их сноса в рамках реновации Общество, 17:36 Актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину Политика, 17:34 Суд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Юревича Политика, 17:29 «Спартак» заплатит 1 млн рублей за разгром стадиона в Туле Спорт, 17:24 Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию Экономика, 17:11 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян Технологии и медиа, 17:10 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес, 17:08 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 года условно Политика, 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга Общество, 16:54 Суд Испании приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов Спорт, 16:46 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм Бизнес, 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» Александр Морозов политолог Мнение, 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» Технологии и медиа, 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина Общество, 16:29 В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг Общество, 16:27 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России Общество, 16:25 На «Зенит Арене» полностью демонтировали газон Спорт, 16:21 Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова Общество, 16:18 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» Политика, 16:17 Неспортивное поведение: почему популярная франшиза теряет партнеров Свое дело, 16:15 Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей Общество, 15:53
Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети
Материалы по теме Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой» СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию Как теракт в Манчестере изменит Великобританию
18:07
Полиция заявила о причастности к теракту в Манчестере преступной сети
Теракт на концерте в Манчестере
Великобритания раскритиковала США за утечки данных о взрыве в Манчестере 17:54 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере 12:59 Еще 36 материалов

Полиция Манчестера пришла к выводу, что теракт на стадионе организовала преступная сеть. Об этом журналистам заявил глава полиции города Иан Хопкинс, сообщается в онлайн-трансляции британской газеты Guardian.

По словам Хопкинса, подозреваемый в подрыве бомбы Салман Абеди действовал не один. «Очевидно, что это сеть, мы продолжаем расследование», — сказал он.

Он добавил, что в рамках дела о теракте были задержаны четыре человека.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

​Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате происшествия погибли 22 человека, еще 59 пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена).

По данным полиции, террористом-смертником, который привел в действие бомбу, оказался 22-летний Салман Абеди. NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США сообщал, что мужчина был связан с запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида». 

Теги
теракт, Манчестер, группа лиц
Другие материалы РБК
В Москве появился новый вид дорожного патруля
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Народный рейтинг авиакомпаний, летающих на юг России
Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ российский стадион
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку