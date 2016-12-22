Комитет ОПЕК рекомендовал продлить соглашение по снижению добычи

Министерский комитет по мониторингу выполнения странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении нефтедобычи рекомендовал продлить его действие еще на девять месяцев. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил журналистам, передает Reuters.
По данным издания, организация стран — экспортеров нефти на заседании 25 мая в Вене рассмотрит вопрос продления соглашения. Как сообщает агентство со ссылкой на два источника Reuters среди министров комитета, участники соглашения рекомендуют удерживать цены «на одном уровне», кроме того, комитет принял решение продлить соглашение до конца марта 2018 года, сообщает агентство.
Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК — Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК — России и Омана. Ранее российский министр энергетики Александр Новак анонсировал переговоры о продлении соглашения ОПЕК по нефтедобыче в мае. Как сообщал министр, участница договора по сокращению нефтедобычи должна была «выработать собственную позицию», проведя анализ.