Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости»

Миллиардер Михаил Фридман, подавший иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости», остался доволен мировым соглашением с изданием. Слова Фридмана приводятся в заявлении пресс-службы Альфа-банка, поступившем в распоряжение РБК.

Миллиардер назвал мировое соглашение «умением признавать и исправлять ошибки», что, по мнению Фридмана, говорит «о зрелости людей, их совершивших». «Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах», — добавил Фридман.

«Я верю в то, что редакция сделала правильные выводы, и желаю коллективу газеты быть лидерами рынка по качеству и объективности материалов», — заключил совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne.

Михаил Фридман и издатель газеты «Ведомости» достигли мирового соглашения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена 24 мая.

«Ведомости» извинятся перед Фридманом за статью о русской мафии

Ранее 24 мая Останкинский райсуд утвердил мировое соглашение ​между Михаилом Фридманом, учредителем газеты «Ведомости» и журналистом газеты Иваном Васильевым. В соответствии с условиями соглашения газета в печатной и электронной версиях опубликует опровержение не соответствующих действительности сведений, касающихся Фридмана, в номерах газеты «Ведомости» от 27 февраля.

Михаил Фридман подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю газеты «Ведомости» в марте. Бизнесмена оскорбила публикация газеты «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии». «Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи», — подчеркивал Фридман. По его словам, это и побудило его подать иск.

Как позднее сообщил глава юридического отдела газеты Владимир Румянцев, Фридманом было также подано заявление о возбуждении дела о клевете в отношении автора текста «Ведомостей» Ивана Васильева.

Михаил Фридман входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В рейтинге 2017 года он занял седьмое место с состоянием $14,4 млрд.