Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг 16:27 «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян 17:10 «Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода 17:08 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 годам условно 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга 16:54 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина 16:29 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России 16:25 Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова 16:18 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» 16:17 Неспортивное поведение: почему популярная франшиза теряет партнеров 16:15 Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей 15:53 ФСБ заявила о выявленных в группах Telegram планах террористов 15:42 Матвиенко допустила наказание родителей за участие детей в митингах 15:35 Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина 15:23 Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки 15:21 Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии 15:12 Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке» 15:12 Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки 15:09
Лента новостей 17:12 МСК
«Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес, 17:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 63,30 EUR НАЛ. 63,25 63,31 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 годам условно Политика, 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга Общество, 16:54 Суд Испании приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов Спорт, 16:46 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм Бизнес, 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» Александр Морозов политолог Мнение, 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» Технологии и медиа, 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина Общество, 16:29 В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг Общество, 16:27 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России Общество, 16:25 На «Зенит Арене» полностью демонтировали газон Спорт, 16:21 Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова Общество, 16:18 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» Политика, 16:17 Неспортивное поведение: почему популярная франшиза теряет партнеров Свое дело, 16:15 Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей Общество, 15:53 ФСБ заявила о выявленных в группах Telegram планах террористов Политика, 15:42 Кремль уточнил слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе Спорт, 15:40 Матвиенко допустила наказание родителей за участие детей в митингах Общество, 15:35 Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина Общество, 15:23 Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки Технологии и медиа, 15:21 Роман Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам Спорт, 15:15 Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии Общество, 15:12 Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке» Технологии и медиа, 15:12 Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки Общество, 15:09 Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса Политика, 14:43 Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России» Технологии и медиа, 14:37 На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков Политика, 14:35
В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг
Материалы по теме В Москве у бизнесмена отобрали сумку с изумрудами на 13 млн руб. Бриллианты и изумруды Е.Васильевой оценили в 127 млн руб. Россия не повезет в КНДР насосы, изумруды и спорткары Альпинист нашел на Монблане сундук с изумрудами и рубинами
16:27
В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг

Бразильские шахтеры обнаружили гигантский изумруд весом более 360 кг и высотой 1,3 м. Об этом сообщает телеканал G1 Globo.

По информации телеканала, изумруд был найден на глубине 200 м в шахте Карнаиба около 25 дней назад. Его нашли шахтеры компании Bahia Mineral Cooperative в городе Пиндобасе в штате Байя.

Изумруд был продан одному из местных шахтовладельцев, его имя не раскрывается. Юрист покупателя, Марсио Джандир, рассказал, что его клиент хочет выставлять драгоценность на обозрение в музеях и библиотеках.

Это второй крупный изумруд, найденный в регионе. Предыдущий изумруд был найден в 2001 году. Он был почти на 20 кг тяжелее, а его стоимость составила более $300 млн. Драгоценность была нелегально доставлена в США и в течение нескольких лет она была предметом спора между правительствами Бразилии и США. В 2015 году было принято решение о том, что изумруд останется в Соединенных Штатах. 

Теги
Бразилия, изумруд
Другие материалы РБК
Российский спортсмен затмил светских красавиц на вечеринке
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку