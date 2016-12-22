В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг

Бразильские шахтеры обнаружили гигантский изумруд весом более 360 кг и высотой 1,3 м. Об этом сообщает телеканал G1 Globo.

По информации телеканала, изумруд был найден на глубине 200 м в шахте Карнаиба около 25 дней назад. Его нашли шахтеры компании Bahia Mineral Cooperative в городе Пиндобасе в штате Байя.

Изумруд был продан одному из местных шахтовладельцев, его имя не раскрывается. Юрист покупателя, Марсио Джандир, рассказал, что его клиент хочет выставлять драгоценность на обозрение в музеях и библиотеках.

Это второй крупный изумруд, найденный в регионе. Предыдущий изумруд был найден в 2001 году. Он был почти на 20 кг тяжелее, а его стоимость составила более $300 млн. Драгоценность была нелегально доставлена в США и в течение нескольких лет она была предметом спора между правительствами Бразилии и США. В 2015 году было принято решение о том, что изумруд останется в Соединенных Штатах.