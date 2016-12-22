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Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок»
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16:17
Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал депутатам не шуметь при обсуждении порядка работы Госдумы на пленарном заседании, сообщает корреспондент РБК.

«Меньше слов — меньше срок», — подчеркнул он.

Снимок стенограммы заседания Госдумы

Фото: РБК

Как отмечает издание Meduza, Володин уже произносил эту фразу в разговоре с саратовским журналистом в 2010 году. В ходе беседы Володин посоветовал ему «не обижать» предпринимателя и издателя «Газеты Наша Версия» Леонида Фейтлихера.

«Вы сами своими вопросами возьмете и Леонида Натановича [Фейтлихера] обидите. Зачем это делать? Меньше слов — меньше срок», — приводит его слова агентство «Версия».

С приходом нового спикера Вячеслава Володина в начале осени 2016 года изменился график работы Госдумы. В предыдущем созыве депутаты работали одну неделю в комитетах, еще одну — в регионах, а две ​оставшиеся оставались для пленарных заседаний. В седьмом созыве в Госдуме ввели три пленарные недели и одну региональную, а работу в комитетах депутаты должны совмещать с пленарными заседаниями.

Кроме того, в ноябре в Госдуме была введена система штрафов для депутатов-прогульщиков. За каждое пропущенное заседание из зарплаты удерживается одна шестая часть (около 60 тыс. руб.). Согласно принятым поправкам, штрафы пойдут в бюджет нижней палаты.

В начале декабря депутаты выразили недовольство новым регламентом Думы. В разговоре с РБК они заявили, что им не хватает одной региональной недели, а после начала борьбы с прогулами стало сложно проводить выездные встречи. 

Теги
Госдума, Вячеслав Володин
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