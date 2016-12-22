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Общество
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Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей
15:53
Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей

Обрушение металлической конструкции сцены на зрителей, при котором пострадали десять человек, могло произойти из-за некачественного крепления. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция. Ранее местное управление МЧС предупреждало о том, что порывы ветра могли достигать 20 м/с.

Ранее 24 мая во время репетиции праздника славянской письменности у дома культуры имени Солдатова в Перми на зрителей упала металлическая конструкция сцены. В результате инцидента пострадали десять человек, как сообщает РБК Пермь, среди них восемь детей.

Ранее региональное издание ProPerm сообщало, что, по предварительным данным, падение конструкции произошло из-за отсутствия качественного крепления. Издание со ссылкой на информацию сайта госзакупок писало, что оформление сцены и техническое обслуживание обошлось примерно в 550 тыс. руб., компания-подрядчик в документах не указана.

Радиостанция «Эхо Перми» сообщила, что конструкции у ДК Солдатова устанавливала компания «IM-LIGHT Пермь», технический директор компании Илья Шаравин подтвердил изданию эту информацию. 

Теги
ЧП, Пермь
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