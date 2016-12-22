Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова

Совет Гильдии театральных режиссеров России выразил «моральную поддержку» художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову в ситуации, которая сложилась вокруг него и театра. Об этом говорится в письме, которое опубликовано на сайте Союза театральных деятелей России (СТД).

«Режиссерское сообщество уверено, что следствие будет проведено предельно справедливо и честно», — говорится в заявлении. На момент написания новости под ним подписались члены гильдии: Валерий Фокин, Евгений Каменькович, Андрей Могучий, Сергей Женовач, Евгений Марчелли, Виктор Рыжаков, Михаил Бычков и Рузанна Мовсесян.

«Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре»

​​Обыски в квартире Кирилла Серебренникова и столичном театре «Гоголь-центр» прошли 23 мая. Следователи также провели обыски и в других регионах России. Худрука «Гоголь-центра» опросили как свидетеля и взяли с него обязательство, что он явится к следователю.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о хищении в районе 200 млн руб., которые выделили из госбюджета на развитие и популяризацию современного искусства в 2011–2014 годах. Уголовное дело возбудили по поводу хищения в 2014 году госсредств в особо крупном размере. Имеются в виду деньги, которые выделили автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Позже ее бывшего гендиректора Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву задержали.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин также написал письмо президенту России, высказав в нем несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, в котором фигурирует Серебренников. По его словам, Серебренников «творческий человек», который «не отвечает за финансовую составляющую». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, поступало ли им письмо от Урина в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра».