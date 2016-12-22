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Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина
15:23
Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина

Церемония прощания с внуком Иосифа Сталина, режиссером Александром Бурдонским состоится 23 мая в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом сообщается на сайте театра.

«Гражданская панихида состоится 26 мая в 11 часов в Центральном академическом театре Российской армии», — говорится в сообщении.

Режиссер Театра Российской армии и внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался 23 мая на 76-м году жизни. В театре агентству «Интерфакс» сообщили, что он долгое время проходил лечение в госпитале из-за проблем с сердцем. Актриса Театра Российской армии Людмила Чурсина в беседе с РБК сообщила, что Александр Бурдонский скончался от рака. По ее словам, он «сгорел за четыре с половиной месяца».

Александр Бурдонский родился 14 октября 1941 года в семье сына Иосифа Сталина Василия и Галины Бурдонской. Он являлся режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в Театре Российской армии. Среди них: «Игра на клавишах души», «Дама с камелиями», «Этот безумец Платонов», «Та, которую не ждут» и др. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист Российской Федерации. 

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Александр Бурдонский
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