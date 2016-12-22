Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке»

Законопроект о «гособлаке» может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию 2017 года, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на пресс-конференции на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», передает корреспондент РБК.
«Есть отдельные поручения и законопроекты, в рамках которых мы пытаемся внедрить облачные технологии. Переход на государственное использование облачных технологий — это способ значительно увеличить использование госорганами вычислительных ресурсов при ограниченных средствах», — отметил министр.
Никифоров напомнил, что бюджеты на информатизацию ведомств не растут, тогда как объемы обрабатываемой информацией увеличиваются, но конкретные показатели не назвал.
Проект «гособлако» должен объединить информационные системы российских органов власти. В декабре 2016 года Минкомсвязи сообщало о разработке типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций в ведомствах. Тогда сообщалось, что апробация прототипа типового облачного решения запланирована на первое полугодие 2017 года.