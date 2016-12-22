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Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки
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15:21
Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки

​Холдинг «Российские космические системы» (РКС) разработает новую систему для наведения артиллерийского вооружения боевого вертолета Ка-52. Об этом говорится на сайте холдинга.

По данным пресс-службы, система повысит «точность работы поворотного устройства орудия и увеличит скорость и дальность поражения целей». Специалисты используют наработки, применяемые для ракетно-космической техники, сказано в сообщении.

Работы по созданию системы измерений угловых перемещений артиллерийского вооружения в вертикальной и горизонтальной плоскости ведут специалисты НИИ физических измерений (НИИФИ).

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор» применялся в операции по освобождению Пальмиры. Как сообщал источник газеты «Известия», «Аллигаторы» обладают «наиболее современным прицельно-навигационным комплексом», что дает возможность находить «позиции боевиков» и в «режиме реального времени» передавать эту информацию штурмовикам Су-25, также применяемым в операциях. 

Теги
вооружение, «Вертолеты России», «Российские космические системы»
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