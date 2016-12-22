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Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России»
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Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России»
Технологии и медиа, 14:37
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Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России»

Правительство примет решение о судьбе контракта главы «Почты России» Дмитрия Страшнова в июне 2017 года, сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Срок действия контракта Страшнова истекает 1 июля текущего года. Ранее появлялась информация, что контракт могут прекратить досрочно. Однако Никифоров заявил, что «не видит для этого оснований», так как «Почта России» демонстрирует положительные результаты.

Дмитрий Страшнов возглавил «Почту России» в 2013 году. В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями — по версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию на сумму более 95 млн руб. за 2014 год.

При этом курирующие работу «Почты России» и ее топ-менеджеров федеральные чиновники публично претензий к работе Страшнова не заявляли.

Сам Страшнов обвинения в незаконных выплатах опровергал.

Теги: Николай Никифоров , «Почта России» , Дмитрий Страшнов
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