Кремль исключил создание «тайных содружеств» с Филиппинами и Китаем

Москва развивает отношения с другими странами, в частности с Китаем и Филиппинами, на основе взаимного уважения, речь о создании «тайных» содружеств не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву не связан с формированием какого-либо союза, добавил он. «Нет, это [визит Дутерте] шаг на пути развития двусторонних отношений», — отметил пресс-секретарь Путина.
«Россия не строит никаких тайных содружеств, она последовательно развивает отношения с другими государствами на взаимовыгодной основе и на основе взаимного уважения», — заявил Песков.
Президент Филиппин Дутерте заявил о желании укреплять отношения и «открывать альянсы» с Китаем и Россией в сентябре 2016 года. Тогда отношения с Вашингтоном филиппинский лидер охарактеризовал как находящиеся «в точке невозврата». До этого Дутерте неоднократно выступал с критикой США и занимавшего тогда пост президента Барака Обамы. Последнего президент Филиппин назвал «сукиным сыном», такая реакция последовала на намерения Обамы обсудить с ним вопрос внесудебных расправ на Филиппинах.
Владимир Путин провел во вторник, 23 мая, переговоры с Дутерте в Кремле. Президент Филиппин на них заявил, что Манила нуждается в современном оружии и что Москва является надежным партнером страны.