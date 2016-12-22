Кремль подтвердил ограничения Турции на поставки зерна из России

Кремль подтвердил информацию о том, что Турция ввела ограничения на российское зерно. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, сейчас сохраняются «некоторые ограничения с российской стороны» в отношении Турции, которые «по известным причинам детально разъяснили» турецкому лидеру в ходе контактов в Сочи. «Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной», — добавил Песков.
О введении Турцией новых ограничений на импорт пшеницы из России писала 24 мая газета «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджеров двух российских экспортеров, которые занимаются поставками в Турцию, и на аналитический центр «Совэкон».
Турция имеет систему защиты внутреннего рынка для всех стран. Чтобы поставлять в эту страну зерно для переработки и экспорта без пошлины, трейдеры должны получить лицензию. А Россия, по новым правилам, должна иметь 20–25% от всех выданных лицензий на импорт, уточняли «Ведомости».
О снижении объемов экспорта российской пшеницы в Турцию сообщал 17 мая ТАСС, ссылаясь на данные Южного таможенного управления. В них говорилось, что в среднем объемы экспорта пшеницы в месяц через юг России в Турцию в 2016 году составляли 213 тыс. т, в январе—апреле 2017 года — 163 тыс. т. По данным управления, объемы ежемесячных поставок пшеницы в Турцию в среднем снизились на 23%.
Ранее, 4 мая, о снятии ограничений поставок российской пшеницы в Турцию заявил министр экономики страны Нихат Зейбекчи. По его словам, турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз зерна начиная с 4 мая. По его словам, это станет более быстрым путем к «заключению соглашения о свободной торговле с Россией».