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Под Орлом совершил аварийную посадку вертолет «Газпром трансгаза»
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14:26
Под Орлом совершил аварийную посадку вертолет «Газпром трансгаза»

В результате аварийной посадки под Орлом вертолета Ка-26, принадлежащего компании «Газпром трансгаз», пострадал один человек, он был доставлен в областную больницу с травмами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Орловской области.

Информация об аварийной посадке вертолета около поселка Неполоди Орловского района поступила в МЧС в 11:05. Вертолет, на борту которого находились четыре человека, совершал облет местности в поисках утечек газа по маршруту Орел — Болхов. Последствия аварии были ликвидированы силами 42 человек и 13 единиц техники.

В начале мая в Башкирии пропал вертолет Robinson компании «Лайн Эйр», следивший за пожарной обстановкой в регионе. На его борту находились три человека, все они погибли. Следствие выделило четыре версии падения вертолета — технические неисправности, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. 

Теги
аварийная посадка, вертолет, Орел, «Газпром трансгаз»
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