В Кремле не получали письма главы Большого театра о Серебренникове

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил, что ему «не известно», поступало ли в администрацию президента письмо главы Большого театра Владимира Урина из-за ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РБК.
Ранее Владимир Урин заявил, что направил Владимиру Путину письмо, в котором высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу, связанному с Серебренниковым. Он отмечал, что то, «как это было сделано» в отношении режиссера, — «неправильно». «Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», — заявил Урин.
Дмитрий Песков также ответил на вопрос, как Кремль оценивает «бесцеремонность», с которой были проведены обыски у Серебренникова.
«Насчет бесцеремонности, мы не обладаем информацией о какой-то бесцеремонности и процессуальных нарушениях, которые были допущены», — заявил Песков. Он также добавил, что «кого-то в чем-то обвинить правомочен только суд».
Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошли 23 мая. В СК сообщали, что они связаны с делом о хищении около 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Режиссер был допрошен по данному делу в качестве свидетеля.
В поддержку Серебренникова выступили российские деятели культуры. Их коллективное обращение возле «Гоголь-центра» зачитала актриса Чулпан Хаматова.
Обыски по делу о хищении в «Седьмой студии» прошли также в квартире у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Она сообщила РБК, что ее допрашивали в качестве свидетеля.