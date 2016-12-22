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В Минкомсвязи не увидели предпосылок для блокировки Telegram
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14:13
В Минкомсвязи не увидели предпосылок для блокировки Telegram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на вопрос о возможной блокировке Telegram в России заявил, что «не видит предпосылок» для блокировки мессенджеров. Об этом Никифоров сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

По словам министра, российские власти «не преследуют целей блокировки ресурсов», которые работают в рамках закона. Глава ведомства отметил, что нет никаких «списков ресурсов, которые могут быть заблокированы».

Ранее газета «Ведомости» cо ссылкой на источники 16 мая сообщала, что пользователи Telegram обратились к создателю мессенджера Павлу Дурову с просьбой предоставить российским властям информацию о ресурсе, чтобы избежать блокировки. По данным газеты, администраторы знали о такой возможности и заранее предупредили авторов Telegram. Кроме того, «Ведомости» писали, что Telegram якобы получил соответствующее уведомление от Роскомнадозора с требованием раскрыть данные о себе для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Ведомости» позже писали, что ознакомились с письмом Роскомнадзора для Telegram, в котором сообщалось, что если компания не предоставит данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, его ждет блокировка.

Позднее и сам сервис, и пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвали сообщения о возможной блокировке «слухами». На вопрос о требованиях, которые Роскомнадзор, по информации издания «Ведомости», предъявил к Telegram, Ампелонский заявил РБК, что ведомство находится в постоянном контакте со многими компаниями. «Однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия», — отметил пресс-секретарь Роскомнадзора. 

Теги
Минкомсвязь, блокировка, Telegram
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