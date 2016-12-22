Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки

Тайвань может стать первой страной в Азии, где разрешат однополые браки. Высший суд Тайваня 23 мая снял запрет на однополые браки в стране. По данным суда, запрет нарушает две статьи гражданского кодекса, ущемляя права сексуальных меньшинств. Об этом пишет Associated Press (AP).
В Конституции Тайваня закреплены права граждан на свободные браки, которые суд назвал «правовым упущением». На исправление кодекса суд дал парламенту два года. Если этого не случится, гей-пары смогут законно вступать в брак на Тайване.
По данным AP, сторонники легализации, желая отстоять свои интересы, не раз подавали соответствующие иски в суды. Нетрадиционные браки поддержала президент Тайваня Цай Инвэнь, которую избрали в 2016 году от Демократической прогрессивной партии.
Однополые пары могут вступать в брак в 22 из почти 200 стран мира. Среди азиатских стран Тайвань может стать первой, где правительство разрешит такие союзы. Среди африканских стран это разрешено только в Южной Африке.