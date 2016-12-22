Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки

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В Совфеде обсудят ограничение участия в митингах несовершеннолетних

Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина

Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии

На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков

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Синоптики предупредили о мокром снеге в Московской области в выходные

Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет

В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей

Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова

Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации

Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере

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