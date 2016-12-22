Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки 15:09 В Совфеде обсудят ограничение участия в митингах несовершеннолетних 15:35 Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина 15:23 Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии 15:12 На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков 14:35 В Кремле не получали письма главы Большого театра о Серебренникове 14:31 Под Орлом совершил аварийную посадку вертолет «Газпром трансгаза» 14:26 Синоптики предупредили о мокром снеге в Московской области в выходные 14:24 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет 14:02 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей 13:35 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова 13:19 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации 13:15 Полиция арестовала брата смертника по делу о теракте в Манчестере 12:59 Власти Самары отреклись от методички для учителей о митинге Навального 12:59 Межцензурное пространство: как закончился миф о «свободном интернете» 12:57 Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень 12:51 Прокурор запросил два года колонии для фигуранта «дела 26 марта» 12:48 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи 12:11 СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой» 11:44
Лента новостей 15:41 МСК
Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки Технологии и медиа, 15:21 Роман Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам Спорт, 15:15 Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии Общество, 15:12 Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке» Технологии и медиа, 15:12 Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки Общество, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,61 EUR НАЛ. 63,20 63,27 Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса Политика, 14:43 Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России» Технологии и медиа, 14:37 На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков Политика, 14:35 В Кремле не получали письма главы Большого театра о Серебренникове Общество, 14:31 Под Орлом совершил аварийную посадку вертолет «Газпром трансгаза» Общество, 14:26 Кремль подтвердил ограничения Турции на поставки зерна из России Политика, 14:26 Синоптики предупредили о мокром снеге в Московской области в выходные Общество, 14:24 Кремль исключил создание «тайных содружеств» с Филиппинами и Китаем Политика, 14:16 В Минкомсвязи не увидели предпосылок для блокировки Telegram Технологии и медиа, 14:13 «Ростех» задумался о продаже производителя «Арматы» Политика, 14:05 Финансовая неграмотность россиян достигла максимума за девять лет Общество, 14:02 Знакомство с папой: как устроен прием у понтифика Политика, 13:56 ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхование» Финансы, 13:52 «Ведомости» извинятся перед Фридманом за статью о русской мафии Бизнес, 13:51 Шойгу назвал Северную Корею стратегически важным для России регионом Политика, 13:48 Навальный назвал Усманова «далеко не самым важным жуликом» России Политика, 13:46 В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей Общество, 13:35 Госдума приравняла встречи депутатов с избирателями на улице к митингам Политика, 13:24 Глава Большого театра написал Путину из-за ситуации вокруг Серебренникова Общество, 13:19 Дзичковский стал шеф-редактором редакции «Матч ТВ» и Sportbox.ru Технологии и медиа, 13:18 Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации Общество, 13:15 В РСПП поддержали Титова на пост бизнес-омбудсмена Политика, 13:10
Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки
Материалы по теме Римско-католическая церковь подтвердила запрет на однополые браки Страсбург обязал итальянцев признать однополые гражданские союзы Верховный суд США разрешил однополые браки во всех 50 штатах Ирландские избиратели поддержали однополые браки
15:09
Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки

Тайвань может стать первой страной в Азии, где разрешат однополые браки. Высший суд Тайваня 23 мая снял запрет на однополые браки в стране. По данным суда, запрет нарушает две статьи гражданского кодекса, ущемляя права сексуальных меньшинств. Об этом пишет Associated Press (AP).

В Конституции Тайваня закреплены права граждан на свободные браки, которые суд назвал «правовым упущением». На исправление кодекса суд дал парламенту два года. Если этого не случится, гей-пары смогут законно вступать в брак на Тайване.

По данным AP, сторонники легализации, желая отстоять свои интересы, не раз подавали соответствующие иски в суды. Нетрадиционные браки поддержала президент Тайваня Цай Инвэнь, которую избрали в 2016 году от Демократической прогрессивной партии.

Однополые пары могут вступать в брак в 22 из почти 200 стран мира. Среди азиатских стран Тайвань может стать первой, где правительство разрешит такие союзы. Среди африканских стран это разрешено только в Южной Африке. 

Теги
Тайвань, однополые браки, гей-браки, нетрадиционные сексуальные отношения
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Российский спортсмен затмил светских красавиц на вечеринке
Эксперты рассказали, как поменяется курс доллара к вечеру пятницы
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку