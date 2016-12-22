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В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей
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13:35
Мария Кокорева, Артем Филипенок
В пермском доме культуры часть сцены обрушилась на детей
Фото: из группы Вконтакте «Мой город - Пермь»

Во время репетиции праздника славянской письменности у дома культуры имени Солдатова в Перми на зрителей упала металлическая конструкция сцены. В результате инцидента есть пострадавшие, среди них несколько детей. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

Как рассказал агентству «Интерфакс» руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин, среди пострадавших восемь человек, все дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Как уточнило местное издание ProPerm, в тяжелом состоянии находится один ребенок, которого направили в Детскую краевую клиническую больницу.

По предварительным данным, падение конструкции произошло из-за сильного ветра. Местное управление МЧС предупреждало о том, что порывы могли достигать 20 м/с.

По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщает издание ProPerm, металлическая конструкция была создана по заказу министерства культуры Пермского края. Оформление и техническое обслуживание обошлись примерно в 550 тыс. руб.

Издание 59.ru утверждает, что, по предварительной информации, оборудование на площадке устанавливала пермская компания ImLight. 

Теги
ЧП, Пермский край, Пермь
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