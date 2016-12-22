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Власти Москвы привлекут 100 тыс. строителей для проведения реновации
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Около 100 тыс. строителей привлекут для строительства домов по программе реновации в Москве. Об этом заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, власти Москвы «это не пугает». «На общестроительные работы мы быстро мобилизуем людей», — сказал Хуснуллин. По его словам, строителей наберут в Московской области и Центральном федеральном округе. Также к строительным работам могут привлечь вахтовиков.​

В столице 23 мая жительница района Перово подала первый иск против властей Москвы по программе реновации. По ее мнению, закон о реновации нарушает ст.35 Конституции («никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»). Также женщина считает, что пункт о том, что общее собрание собственников (ОСС) должно решать вопрос о сносе дома, противоречит Жилищному кодексу.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявляла РБК, что пока иск против проекта реновации жилого фонда Москвы не зарегистрирован.

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Ранее власти Москвы согласовали проведение марша и митинга против программы реновации 28 мая. Как заявил председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, акция была согласована для участия 10 тыс. человек. Изначально 16 мая заявку на проведение митинга против реновации подал оргкомитет партии ПАРНАС. Марш был согласован 19 мая.

Также 27 мая в Москве пройдет митинг «За права москвичей». Организаторами митинга выступили член Общественной палаты Георгий Федоров, политик Владимир Милов и муниципальный депутат Евгений Будник. Согласие на проведение митинга также было получено 19 мая. Организаторы обоих мероприятий рассказали РБК, что не смогли договориться об общем митинге, потому что не хотели отказываться от собственных инициатив.

Третья массовая акция пройдет 27–28 мая, сообщал РБК руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, отметив, что она готовится «втайне». По его словам, 27 мая на территории парка Мосгордумы состоится общение жителей Москвы с депутатами. Клычков отметил, что «инициатива по организации этого мероприятия могла исходить только от вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. «Организовывать мероприятие будет глава Мосгордумы Алексей Шапошников», — заявил Клычков. Информацию о подготовке встречи подтвердил РБК депутат Мосгордумы Михаил Антонцев.

Первый митинг против реновации прошел 14 мая на проспекте Сахарова в Москве. Организаторы митинга — журналистки Екатерина Винокурова и Юлия Галямина. Митинг, по разным подсчетам, собрал от 8 тыс. до 30 тыс. человек. Акция была заявлена как неполитическая, но в числе выступавших был заявлен экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. На митинге также присутствовал политик Алексей Навальный, однако ​​полиция заставила его покинуть акцию, после чего в знак солидарности Гудков отказался выступать. 

Теги
Москва, реновация
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