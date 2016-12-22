Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей 12:33 Рамзан Кадыров завел канал в Telegram 12:29 В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи 12:11 Дума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти» во втором чтении 12:00 В России создадут защищенный аналог Skype для государственных ведомств 12:00 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма 11:56 СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой» 11:44 В центре Москвы в Maybach кинули коктейль Молотова 11:24 Нижегородская дума приняла отставку мэра Нижнего Новгорода 11:24 Серебренникова обязали не разглашать материалы дела о «Седьмой студии» 11:21 Папа римский Франциск принял Трампа в Ватикане 11:11 Шувалов поручил рассмотреть вопрос о продаже акций ОЗК группе Магомедова 11:08 Задержан вице-губернатор Краснодарского края 10:47 Четверть россиян допустили улучшение отношений с Францией 10:40 Акции АФК «Система» упали на 17% из-за увеличения суммы иска «Роснефти» 10:38 Прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года выросла на 41,5% 10:32 Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом» 10:32 Директор РАМТ прокомментировала обыски в своей квартире 10:17 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» 10:02 «Коммерсантъ» узнал о планах Газпромбанка создать диджитал-компанию 09:54
Лента новостей 12:39 МСК
В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах Общество, 12:18 Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи Общество, 12:11 Дума поддержала ужесточение наказания за «группы смерти» во втором чтении Политика, 12:00 В России создадут защищенный аналог Skype для государственных ведомств Технологии и медиа, 12:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  12:00   USD НАЛ. Покупка 56,44 Продажа 56,46 EUR НАЛ. 63,10 63,15 Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма Политика, 11:56 СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой» Общество, 11:44 В центре Москвы в Maybach кинули коктейль Молотова Общество, 11:24 Нижегородская дума приняла отставку мэра Нижнего Новгорода Общество, 11:24 Серебренникова обязали не разглашать материалы дела о «Седьмой студии» Общество, 11:21 Валерий Карпин рассказал о проблемах с трансляциями Кубка конфедераций Спорт, 11:17 Папа римский Франциск принял Трампа в Ватикане Общество, 11:11 Шувалов поручил рассмотреть вопрос о продаже акций ОЗК группе Магомедова Бизнес, 11:08 Задержан вице-губернатор Краснодарского края Политика, 10:47 Четверть россиян допустили улучшение отношений с Францией Политика, 10:40 Акции АФК «Система» упали на 17% из-за увеличения суммы иска «Роснефти» Финансы, 10:38 Прибыль Сбербанка за первый квартал 2017 года выросла на 41,5% Финансы, 10:32 Грузия назвала нового посла России в Южной Осетии «обычным оккупантом» Политика, 10:32 Директор РАМТ прокомментировала обыски в своей квартире Общество, 10:17 Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца» Политика, 10:02 «Коммерсантъ» узнал о планах Газпромбанка создать диджитал-компанию Финансы, 09:54 АФК «Система» назвала увеличение требований «Роснефти» необоснованным Бизнес, 09:51 ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО Финансы, 09:30 СМИ узнали о возвращении сирийских военных на авиабазу Шайрат Политика, 09:05 Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму Общество, 09:01 «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Бизнес, 09:00 На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов Общество, 08:58 Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский Общество, 08:54
Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей
12:33
Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей
Теракт на концерте в Манчестере
СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой» 11:44 СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию 06:15 Еще 33 материала

Доступ туристов и других лиц, не имеющих пропусков, в Вестминстерский дворец, в котором проходят заседания парламента Великобритании, прекращен в связи повышением уровня угрозы безопасности после теракта в Манчестере.

В сообщении пресс-службы парламента отмечается, что все ранее запланированные на 24 мая мероприятия и банкеты в здании Вестминстерского дворца отменяются, а все проданные туристам билеты аннулируются.

Запрет на посещение здания парламента посторонними будет действовать до отмены ранее озвученного премьер-министром страны Терезой Мэй объявления о повышении уровня безопасности.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий
 

Теги
Великобритания, Парламент
Другие материалы РБК
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку