Здание парламента Великобритании закрыли для посетителей

Доступ туристов и других лиц, не имеющих пропусков, в Вестминстерский дворец, в котором проходят заседания парламента Великобритании, прекращен в связи повышением уровня угрозы безопасности после теракта в Манчестере.

В сообщении пресс-службы парламента отмечается, что все ранее запланированные на 24 мая мероприятия и банкеты в здании Вестминстерского дворца отменяются, а все проданные туристам билеты аннулируются.

Запрет на посещение здания парламента посторонними будет действовать до отмены ранее озвученного премьер-министром страны Терезой Мэй объявления о повышении уровня безопасности.