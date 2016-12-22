Заксобрание Петербурга отложило вопрос о референдуме по Исаакию на осень

Законодательное собрание Санкт-Петербурга вновь отказалось обсуждать вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Фонтанка».
С предложением снять вопрос с повестки дня выступил депутат «Единой России» Борис Ивченко. За предложение проголосовали 37 парламентариев, против — 12 парламентариев.
По регламенту Законодательного собрания Петербурга, если вопрос снимался с повестки заседания дважды, то на повторное рассмотрение его можно внести только через месяц. В этом случае депутаты не успеют рассмотреть документ до окончания весенней сессии и вопрос будет перенесен на осень, уточняет «Фонтанка».
Первый раз Законодательное собрание Петербурга отказалось обсуждать референдум по Исаакиевскому собору 17 мая. Тогда депутат Борис Ивченко также выступил с предложением не обсуждать референдум. Депутат от Партии роста Максим Резник рассказывал РБК, что депутат Ивченко предложил снять вопрос о референдуме с повестки дня «без каких бы то ни было объяснений», а когда сам Резник попытался выяснить причины, то спикер Заксобрания не дал ему такой возможности, пояснив, что «депутат может не мотивировать свое предложение».
Резник сказал, что Заксобрание Петербурга нарушает закон о референдуме, уклоняясь от обсуждения вопроса о его проведении и группа депутатов продолжит вносить вопрос о референдуме на ближайших заседаниях.
О передаче властями Петербурга собора стало известно в январе 2017 года. В марте Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума по собору. В апреле Максим Резник пообещал оспорить решение об отмене референдума в суде.