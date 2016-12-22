СМИ сообщили о связи смертника из Манчестера с «Аль-Каидой»

Подозреваемый в подрыве бомбы на стадионе в Манчестере 22-лений Салман Абеди был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США.

По информации телеканала, Абеди проходил террористическую подготовку за рубежом. Абеди побывал в нескольких странах за последние 12 месяцев, в том числе и в Ливии, где у него были «четкие связи с «Аль-Каидой» и с другими террористическими группами. По словам собеседника телеканала, личность смертника была установлена по найденной на месте взрыва банковской карте. Также в установлении личности террориста помогла технология распознавания лиц. Ранее родственники Абеди обращались в правоохранительные органы Великобритании, чтобы предупредить о том, что Абеди представляет опасность для общества.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. Террорист-смертник подорвал бомбу в фойе стадиона. По официальным данным, в результате инцидента погибли 22 человека, еще 59 человек получили ранения. В британской полиции позже сообщили, что взрыв на стадионе совершил 22-летний Салман Абеди.

Ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». «Одному из воинов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер», — говорится в сообщении ИГ, которое привела в Twitter глава издания SITE Рита Кац.