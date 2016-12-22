Папа римский Франциск принял Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп посетил Ватикан с визитом к папе римскому Франциску, об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, аудиенция прошла в Апостольском дворце. Во время встречи Трампа сопровождали супруга Мелания и дочь Иванка. В составе официальной делегации были советник и зять президента США Джаред Кушнер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Аудиенция прошла в непринужденной обстановке и продлилась около 20 минут. По завершении встречи понтифик и президент США обменялись подарками. Папа подарил собравшимся благословленные им традиционные католические четки.

Встреча Трампа с папой римским Франциском