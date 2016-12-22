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Папа римский Франциск принял Трампа в Ватикане
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11:11
Папа римский Франциск принял Трампа в Ватикане

Президент США Дональд Трамп посетил Ватикан с визитом к папе римскому Франциску, об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, аудиенция прошла в Апостольском дворце. Во время встречи Трампа сопровождали супруга Мелания и дочь Иванка. В составе официальной делегации были советник и зять президента США Джаред Кушнер, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Аудиенция прошла в непринужденной обстановке и продлилась около 20 минут. По завершении встречи понтифик и президент США обменялись подарками. Папа подарил собравшимся благословленные им традиционные католические четки.

Встреча Трампа с папой римским Франциском


Ранее сообщалось, что американский лидер встретится с папой римским 24 мая, об этом сообщали источники Reuters. Американский лидер планировал остановиться в Риме перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. Трампу еще предстоит встреча с представителями стран «Большой семерки» (G7), в которую входят США, Канада, Германия, Япония, Великобритания, Франция и Италия. Саммит G7 пройдет 26–27 мая в сицилийском Таормине.

В январе глава католической церкви Франциск впервые прокомментировал избрание нового президента США. Папа римский предложил не делать преждевременных выводов, «подождать и посмотреть». «Я считаю, что мы должны подождать и посмотреть. Я не хотел бы спешить и судить людей преждевременно. Мы должны посмотреть, как он действует, что он делает. Тогда я сформирую о нем мнение», — заявлял папа испанской газете ​El Pais.

Кроме того, тогда Франциск предостерег европейцев от популизма в политике, напомнив об ошибках, которые были сделаны в 1930-х годах, когда люди искали «спасителя», который разрешит экономические и политические проблемы. В этой связи папа упомянул Адольфа Гитлера. «Гитлер не украл власть, ее отдал ему собственный народ, который он потом уничтожил», — заявил Франциск.

В феврале 2016 года во время предвыборной кампании претендентов в президенты США понтифик отмечал, что Трампа вряд ли можно назвать христианином. «Человек, который только и думает, как построить стены, вместо того чтобы возводить мосты, не может быть христианином», — говорил Франциск. 

Теги
Ватикан, Дональд Трамп, президент США, папа римский Франциск
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