Директор РАМТ прокомментировала обыски в своей квартире

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум прокомментировала РБК обыски в своей квартире, прошедшие накануне. По ее словам, она проходит по делу «Седьмой студии» как свидетель.

«Меня допрашивали в качестве свидетеля, но пока я сама не понимаю обстоятельств, поэтому комментировать их не могу», — сказала она. По словам Апфельбаум, поскольку она «являлась подписантом» договора с «Седьмой студией», со стороны Министерства культуры, «естественно», ей задавали вопросы о том, как появился этот проект.

Как сообщила Апфельбаум, решение о выдаче грантов «Седьмой студии» принимал президент России Владимир Путин. «Была встреча Серебренникова с президентом в марте 2011 года. Поручение о финансировании этого проекта пришло в министерство. Мы его выполняли», — пояснила она.​

​Об обысках у Софьи Апфельбаум стало известно 23 мая. В этот день также начались обыски в «Гоголь-центре» и у его руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова, которого также отвезли на допрос.

Обыски проходили в рамках уголовного дела о хищении более 200 млн руб. По версии следствия, эти средства были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. По делу о хищении были задержаны бывшие руководители «Седьмой студии»: экс-гендиректор Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле, а также бывший главный бухгалтер Нина Масляева.