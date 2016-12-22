ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

В Банке России (ЦБ) разработали проект указания, в котором говорится о новом порядке расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В документе сказано, что водители в возрасте 16–24 лет со стажем вождения до трех-четырех лет и водители в возрасте 25–29 лет со стажем до года вождения могут получить максимальный коэффициент — 1,8. Коэффициенты от 0,66 до 0,99 могут быть предоставлены водителям старше 30 лет и со стажем вождения более трех-четырех лет. Таким образом, чем старше водитель и больше его стаж, тем большая скидка будет ему предоставлена.

Также ЦБ предложил повысить коэффициент с 1,8 до 2,7 для договоров ОСАГО, которые не предполагают ограничения по количеству лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Также в проекте предлагается реформировать коэффициент «бонус-малус» (КБМ, скидка за безаварийную езду). По словам президента Российского союза страховщиков (РСА) Игоря Юргенса, «предполагается, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года».

В настоящий момент существуют следующие коэффициенты: для водителей до 22 лет включительно со стажем вождения до трех лет включительно коэффициент составляет 1,8. Для водителей старше 22 лет со стажем вождения до трех лет включительно коэффициент составляет 1,7. Автомобилисты до 22 лет включительно со стажем вождения более трех лет имеют коэффициент 1,6. Водители старше 22 лет со стажем вождения свыше трех лет получают коэффициент 1.