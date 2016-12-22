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СМИ узнали о возвращении сирийских военных на авиабазу Шайрат
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Сирийские военные начали отправку истребителей и военных на авиабазу Шайрат, которая в апреле подверглась ракетному обстрелу США. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников из Министерства обороны США.

По информации телеканала, сирийские военные восстановили часть разрушенной инфраструктуры и начали возвращать на базу истребители Су-22 и МиГ-23.

США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе Шайрат 7 апреля. 59 ракет «Томагавк» были выпущены с американских кораблей. Целью удара были взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы. В результате нападения погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей. Семь человек получили ранения. Удар был нанесен для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия, передал слова Трампа Reuters. По его мнению, «не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие».

Решение нанести удар по авиабазе Шайрат было принято после инцидента в сирийской провинции Идлиб, где 4 апреля произошла атака на населенный пункт Хан-Шейхун. По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), базирующегося в Лондоне, авиация правительственных войск Сирии при нанесении удара по городу применила как минимум одну ракету с химическим веществом. В результате атаки погибли 86 человек, в том числе 30 детей и 20 женщин. По данным телеканала «Аль-Джазира» и турецкого агентства Anadolu, погибли более 100 человек и были ранены 500 человек. 

Теги
Сирия, авиабаза, Шайрат
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