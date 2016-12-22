WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge

Швейцарская трейдинговая компания Glencore предложила американской агропромышленной компании Bunge объединение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источников.

По словам собеседников, в случае, если стороны согласуют условия сделки, Glencore станет крупным игроком на сельскохозяйственном рынке США. В компании изданию сообщили, что ее сельскохозяйственный блок «применил неформальный подход к Bunge… относительно возможного согласованного объединения бизнеса».

При этом газета отмечает, что пока неизвестно, на какой стадии в данный момент находятся переговоры, и ведутся ли они они вообще. Также нет никакой информации о сумме возможной сделки.

По данным WSJ, рыночная капитализация Bunge на момент открытия бирж США 23 мая составляла $10 млрд. С учетом долга стоимость компании оценивается в $15 млрд. После сообщения о возможной сделке акции Bunge выросли почти на 17%.

Bunge — американская агропромышленная компания, основанная в 1818 году. Является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла.