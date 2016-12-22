Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,75 56,25 EUR Нал. 63,62 62,93 USD Бирж. 56,36 -0,28 EUR Бирж. 63,03 -0,58 USD ЦБ. 56,56 +0,06 EUR ЦБ. 63,62 +0,45 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1960,16 +0,49% РТС 1096,83 +1,22% Brent 54,24 +0,15% DJIA 20937,91 +0,21% Nasdaq 6138,71 +0,08% FTSE 7485,29 -0,15%
WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge
Лента новостей
Курсанта космической академии обвинили в содействии терроризму 09:01, Общество «Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. 09:00, Бизнес На Эвересте обнаружили тела четырех альпинистов 08:58, Общество Умер внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский 08:54, Общество WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge 08:35, Бизнес Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года 08:22, Экономика Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован 08:06, Бизнес В лондонском аэропорту задержали подозреваемого в подготовке терактов 08:05, Общество В Мексике после инцидента с россиянином отстранили 20 полицейских 07:30, Общество Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» 06:22, Политика СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию 06:15, Политика В Нью-Джерси из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет 05:46, Общество Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера 05:22, Общество «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы 05:04, Политика Apple предсказали 1 млрд пользователей к концу 2019 года из-за iPhone 8 04:46, Бизнес Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам 04:12, Общество Reuters узнал об отказе РЖД перевозить грузы в Латвию 04:01, Политика СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией» 03:11, Политика ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму 03:08, Политика В Белом доме рассказали о готовности Аббаса начать переговоры с Израилем 02:36, Политика В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты 02:17, Экономика Маккейн посоветовал Трампу извиниться при наличии связей с Россией 01:22, Политика Экс-директора «Седьмой студии» задержали по делу о хищении 01:16, Общество Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни 00:31, Общество Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн 00:19, Экономика Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину 00:16, Экономика Пояс Богородицы, бургеры и кеды: куда в Москве стоят в очередях 00:13, Фотогалерея  Пенсионные накопления предложили переводить на новую систему с 2017 года 00:11, Финансы
WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge
Бизнес, 08:35
0
WSJ узнал о планах Glencore купить агропромышленную компанию Bunge

Швейцарская трейдинговая компания Glencore предложила американской агропромышленной компании Bunge объединение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источников.

По словам собеседников, в случае, если стороны согласуют условия сделки, Glencore станет крупным игроком на сельскохозяйственном рынке США. В компании изданию сообщили, что ее сельскохозяйственный блок «применил неформальный подход к Bunge… относительно возможного согласованного объединения бизнеса».

При этом газета отмечает, что пока неизвестно, на какой стадии в данный момент находятся переговоры, и ведутся ли они они вообще. Также нет никакой информации о сумме возможной сделки.

По данным WSJ, рыночная капитализация Bunge на момент открытия бирж США 23 мая составляла $10 млрд. С учетом долга стоимость компании оценивается в $15 млрд. После сообщения о возможной сделке акции Bunge выросли почти на 17%.

Bunge — американская агропромышленная компания, основанная в 1818 году. Является одним из лидеров мирового зернового рынка, а также крупнейшим в мире поставщиком сои и производителем растительного масла.

Теги: Glencore , Bunge
Главное
«Роснефть» увеличила требования к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Лукашенко пригласил нефтяного трейдера Glencore работать с Белоруссией Политика
Glencore и BHP остановили добычу угля в Австралии из-за циклона Бизнес
S&P повысило прогноз по кредитному рейтингу Glencore Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку