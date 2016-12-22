Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера

На концерте в Москве музыканты группы Aerosmith исполнили песню в знак поддержки и солидарности с жителями Манчестера, где накануне после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе комплекса, где проходило мероприятие, случился теракт, сообщает корреспондент «РИА Новости».

В завершении выступления Aerosmith, по информации агентства, на расположенном за сценой экране высветился флаг Великобритании. На нем появилась надпись: «Манчестер».

https://www.instagram.com/p/BUc_JUdl5FJ/

В это время на сцену вышел лидер группы Стивен Тайлер. Аккомпанируя себе на белом рояле, музыкант исполнил песню «Dream On», после чего призвал поддержать Манчестер.

https://www.instagram.com/p/BUclkLJAA5x/?taken-by=aerosmith

​Ранее, 23 мая, возле спорткомплекса «Олимпийский», где проходил концерт американской рок-группы, были усилены меры безопасности.​ Возле здания, в том числе, дежурили полицейские, а также сотрудники ОМОНа. Чтобы попасть внутрь, посетители, как пишет «РИА Новости», проходили через три ступени досмотра, в том числе через металлодетектеры.

Как теракт в Манчестере изменит Великобританию

Взрыв в фойе комплекса, где проходил концерт Арианы Гранде, произошел сразу после окончания мероприятия, когда зрители направлялись к выходу. По официальным данным, в результате инцидента погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Произошедшее британские власти квалифицировали как теракт.