Группа Aerosmith исполнила в Москве песню в поддержку жителей Манчестера

На концерте в Москве музыканты группы Aerosmith исполнили песню в знак поддержки и солидарности с жителями Манчестера, где накануне после концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе комплекса, где проходило мероприятие, случился теракт, сообщает корреспондент «РИА Новости».
В завершении выступления Aerosmith, по информации агентства, на расположенном за сценой экране высветился флаг Великобритании. На нем появилась надпись: «Манчестер».
В это время на сцену вышел лидер группы Стивен Тайлер. Аккомпанируя себе на белом рояле, музыкант исполнил песню «Dream On», после чего призвал поддержать Манчестер.
Ранее, 23 мая, возле спорткомплекса «Олимпийский», где проходил концерт американской рок-группы, были усилены меры безопасности. Возле здания, в том числе, дежурили полицейские, а также сотрудники ОМОНа. Чтобы попасть внутрь, посетители, как пишет «РИА Новости», проходили через три ступени досмотра, в том числе через металлодетектеры.
Как теракт в Манчестере изменит Великобританию
Взрыв в фойе комплекса, где проходил концерт Арианы Гранде, произошел сразу после окончания мероприятия, когда зрители направлялись к выходу. По официальным данным, в результате инцидента погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Произошедшее британские власти квалифицировали как теракт.