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ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму
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ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму
Политика, 03:08
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ФСБ сообщила о проведении масштабных антитеррористических учений в Крыму

Сотрудники спецназа ФБС проведут масштабные учения по предотвращению терактов и действий диверсантов на суше и на море в Крыму. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Учения, по информации собеседников агентства, пройдут в республике с 24 по 29 мая. Участие в них как пояснили в ЦОС, примут около 2 тыс. военных, а также бронетехника, авиация и флот.

«В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», — пояснили представители службы, отметив, что в рамках этих мероприятий «планируется задействовать воздушные и морские суда», а также «специальную бронированную технику, роботизированные комплексы» и «современные образцы обнаружения и поражения противника».

Учения, как уточнили в ЦОС, пройдут в два этапа. В частности, свои действия сотрудники спецназа, по данным ФСБ, отработают на объектах морской инфраструктуры крымского предприятия «Черноморнефтегаз», а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.

Ранее, 21 апреля, о проведении антитеррористических учений на границе с Крымом сообщали в Службе безопасности Украины (СБУ). Эти мероприятия, по информации представителей ведомства, должны были пройти в Геническом районе Херсонской области. «Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», — отмечала тогда руководитель пресс-службы управления херсонского главка СБУ Виктория Шакула.

Теги: учения , Крым , ФСБ
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