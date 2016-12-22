Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни

В Чечне в стенах школ выпускные вечера праздноваться не должны. Такое мнение в ходе встречи с министром образования и науки республики Исмаилом Байхановым выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства республики.
«Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера», — уточнил Кадыров, отметив, что «выпускные вечера всегда были и останутся, но только с одной поправкой». «Они будут проводиться вне стен школ», — заявил глава республики.
Теперь, по его словам, вопрос проведения и организации этого мероприятия «на добровольной основе» будут решать «сами родительские комитеты и выпускники».
«Родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах», — предложил альтернативу школам Кадыров, добавив, что «таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно».