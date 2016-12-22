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Антимонопольная служба возбудила дело в отношении HP и Lenovo
22:46
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении HP и Lenovo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело против компаний Hewlett Packard (HP) и Lenovo за непредоставление информации по запросу службы. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Компаниям грозит штраф согласно КоАП», — отметили в пресс-службе ФАС. Это дело «касается закупок для ГАС «Выборы», уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ФАС 17 мая выявила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на общую сумму 6 млрд руб. «Пока мы не доказали [сговор], мы не можем называть их людьми, нарушившими антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы уже нашли [на сумму] около 6 млрд руб.», — отмечал статс-секретарь ведомства Андрей Цариковский.

Если ФАС докажет, что Lenovo и HP осуществляли картельную деятельность, то им могут грозить штрафы в размере 25% от суммы торгов. 


  

Теги
ФАС, конкуренция, Hewlett Packard
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