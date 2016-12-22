Инициатору создания «Харьковской народной республики» дали 6 лет тюрьмы

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Киевский районный суд Харькова признал виновным инициатора создания «Харьковской народной республики», координатора организации «Юго-восток» Юрия Апухтина в организации массовых беспорядков и призывах к захвату государственной власти на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приговор суда.

«Окончательно Апухтину Юрию Михайловичу назначить наказание в виде шести лет лишения свободы», — цитирует агентство слова судьи Яны Губской. То время, что Апухтин провел в СИЗО — с апреля по май 2014 года и с декабря 2014 года по настоящее время, — суд зачел в срок отбывания наказания по формуле «день в СИЗО за два дня в тюрьме», отмечает агентство. При этом суд продлил арест Апухтину до вступления приговора в силу, но не больше, чем на 60 дней (22 июля), пишет «Интерфакс».

Сам Апухтин свою вину отрицает, отмечает агентство. «Другого решения я и не ожидал», — сказал он. Его адвокат Дмитрий Тихоненков, ​в свою очередь, заявил, что на приговор будет подана апелляция, поскольку он является «необоснованным».

Представитель гособвинения Максим Мозговой отметил, что решение по апелляционному обжалованию будет принято после детального изучения текста решения. «В целом судом вынесено обоснованное и мотивированное решение», — добавил он.

Юрия Апухтина задержали в конце апреля 2014 года. В Службе безопасности Украины (СБУ) пояснили, что он был задержан в рамках уголовного производства по ч.2 ст.109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По версии СБУ, Апухтин возглавлял группу, которая «для эскалации ситуации в регионе готовила диверсионные акции во время майских праздников» в 2014 году.
  

Теги
Украина, Харьков, Юрий Апухтин
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