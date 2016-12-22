СКР предложил давать следователям отсрочку от армии

Следственный комитет (СКР) разработал поправки в законодательство, по которым предлагается предоставлять отсрочку от армии следователям в возрасте до 27 лет. Текст документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте законопроекта предлагается предоставлять отсрочку от армии «поступившим на службу в Следственный комитет Российской Федерации на должности следователей и руководителей следственных органов, по которым предусмотрено присвоение специальных званий». Отсрочка должна предоставляться на время их службы в Следственном комитете.

В пояснительной записке отмечается, что «часть сотрудников, проходящих службу в Следственном комитете Российской Федерации, не достигли возраста 27 лет, в связи с чем могут быть призваны на военную службу». В ведомстве пояснили, что это «существенно ухудшит кадровую ситуацию в системе Следственного комитета». По данным СКР, сейчас в призывном возрасте находятся 1116 сотрудников.

В октябре 2016 года стало известно, что Минобороны скорректировало правила призыва на военную службу. С января студенты техникумов и колледжей получили отсрочку на весь срок своего обучения. Кроме того, были ужесточены требования к психическому здоровью призывников.

В начале мая в Совфеде предложили отправлять повестки призывникам по электронной почте. Кроме того, сенаторы подготовили проект поправок в законодательство, которые позволяют призывникам вставать на учет по месту фактического проживания.