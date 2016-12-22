Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,73 56,33 EUR Нал. 63,68 63,10 USD Бирж. 56,37 -0,27 EUR Бирж. 63,02 -0,59 USD ЦБ. 56,56 +0,06 EUR ЦБ. 63,62 +0,45 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1960,16 +0,49% РТС 1096,83 +1,22% Brent 54,21 +0,87% DJIA 20939,14 +0,21% Nasdaq 6133,13 -0,01% FTSE 7485,29 -0,15%
СКР предложил давать следователям отсрочку от армии
Лента новостей
Инициатору создания «Харьковской народной республики» дали 6 лет тюрьмы 22:02, Политика Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ стадион в Краснодаре 22:00, Спорт АЛРОСА получит долю в крупном алмазном месторождении в Анголе 21:59, Бизнес Медведев рассказал о «созревании условий» для ипотеки под 6–7% 21:50, Общество Deutsche Bank спрогнозировал ослабление рубля на 5% к концу года 21:45, Финансы СКР предложил давать следователям отсрочку от армии 21:40, Общество США предложили сократить финансовую помощь Украине в три раза в 2018 году 21:24, Политика Братьев Хирамагомедовых оштрафовали за избиение заместителя Емельяненко 21:23, Спорт Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов 21:19, Финансы Суд оштрафовал «Первый канал» на 600 тыс. руб. из-за песни в шоу «Голос» 21:14, Технологии и медиа Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о пятиэтажках 21:11, Политика Как теракт в Манчестере изменит Великобританию 21:07, Политика «Исторический визит»: чем закончилось турне Трампа по Ближнему Востоку 21:07, Политика Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников 21:05, Политика  В КПРФ заявили о подготовке «тайной» встречи с депутатами по реновации 21:04, Общество Противники сноса хрущевок не смогли договориться о едином митинге 20:54, Политика «Роснефть» использовала соглашение с ОПЕК для увеличения поставок в Китай 20:49, Бизнес Adidas закроет 40 магазинов в России 20:34, Бизнес Директора РАМТ отпустили после допроса в СК по делу о хищениях 20:33, Общество Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума 20:22, Экономика Генпрокуратура не нашла нарушений в отказе расследовать дела Вороненкова 20:11, Политика В «Гоголь-центре» завершились обыски 20:04, Политика Британская полиция назвала имя совершившего взрыв в Манчестере террориста 19:57, Общество Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге 19:51, Бизнес Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства 19:36, Общество Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии 19:29, Политика Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж 19:25, Фотогалерея  Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня 19:22, Политика 
СКР предложил давать следователям отсрочку от армии
Общество, 21:40
0
СКР предложил давать следователям отсрочку от армии

Следственный комитет (СКР) разработал поправки в законодательство, по которым предлагается предоставлять отсрочку от армии следователям в возрасте до 27 лет. Текст документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте законопроекта предлагается предоставлять отсрочку от армии «поступившим на службу в Следственный комитет Российской Федерации на должности следователей и руководителей следственных органов, по которым предусмотрено присвоение специальных званий». Отсрочка должна предоставляться на время их службы в Следственном комитете.

В пояснительной записке отмечается, что «часть сотрудников, проходящих службу в Следственном комитете Российской Федерации, не достигли возраста 27 лет, в связи с чем могут быть призваны на военную службу». В ведомстве пояснили, что это «существенно ухудшит кадровую ситуацию в системе Следственного комитета». По данным СКР, сейчас в призывном возрасте находятся 1116 сотрудников.

В октябре 2016 года стало известно, что Минобороны скорректировало правила призыва на военную службу. С января студенты техникумов и колледжей получили отсрочку на весь срок своего обучения. Кроме того, были ужесточены требования к психическому здоровью призывников.

В начале мая в Совфеде предложили отправлять повестки призывникам по электронной почте. Кроме того, сенаторы подготовили проект поправок в законодательство, которые позволяют призывникам вставать на учет по месту фактического проживания.

Теги: СКР , следователи , отсрочка
Главное
Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СК Общество
Материалы по теме
Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы Политика
Сенаторы предложили отправлять повестки призывникам по электронной почте Общество
В Госдуме назвали сроки обсуждения повышения планки призывного возраста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку