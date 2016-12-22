США предложили сократить финансовую помощь Украине в три раза в 2018 году

Государственный департамент США представил план бюджета на следующий год. В нем Вашингтон предлагает урезать финансовую помощь Украине более чем на треть, следует из проекта, опубликованного на сайте внешнеполитического ведомства.
В 2016 финансовом году США выделили Киеву более $667 млн. В следующем, 2018 финансовом году (начинается в сентябре 2017 года) Госдеп предложил ограничиться выплатами в $203,78 млн. На что пойдет эта сумма, ведомство не указывает.
Ранее 23 мая Белый дом опубликовал проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год. Администрация президента США Дональда Трампа планирует урезать государственные расходы на $3,6 трлн в ближайшие десять лет.
Проект предусматривает сокращение финансирования продовольственных карт для малоимущих, льготы для выпускников вузов, медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid. Если проект бюджета будет принят, сокращение финансирования различных секторов экономики может стать крупнейшим за всю историю США.
Ранее, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве США сообщило о планах США отказаться от безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых упоминалась Украина. Это содержалось в предложении Белого дома по бюджету США. Позже представитель Белого дома подтвердил эти планы. «Вместо того чтобы предоставить кому-либо $100 млн, мы можем предоставить им кредитные гарантии», — заявлял глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.