Суд оштрафовал «Первый канал» на 600 тыс. руб. из-за песни в шоу «Голос»

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с «Первого канала» 600 тыс. руб. за использование в телепередаче «Голос. Финал» песни «Темная ночь». Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.
Таким образом суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре прошлого года отклонил иск компании «Национальное музыкальное издательство» с требованием взыскать с телеканала 1 млн руб. компенсации.
По мнению истца, «Первый канал» незаконно использовал 25 и 26 декабря 2015 года «музыкальное произведение с текстом песни «Темная ночь» в переработанном виде» и тем самым нарушил права «Национального музыкального издательства».
Как пояснил Арбитражный суд столицы, телеканал предоставил доказательства выплаты авторам соответствующего вознаграждения. Утверждения «Национального музыкального издательства», что ответчик переработал песню, суд отклонил, поскольку эти «утверждения не подтверждены доказательствами», говорилось в постановлении суда.
Песню «Темная ночь» написали композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов в 1943 году для фильма «Два бойца». На момент использования песни в шоу «Голос. Финал», как утверждало «Национальное музыкальное издательство», компания обладала лицензией на использование песни.