В КПРФ заявили о подготовке «тайной» встречи с депутатами по реновации

В Москве в выходные, 27–28 мая, должна пройти еще одна массовая акция, посвященная проблеме реновации жилья. Об этом сообщил РБК руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, отметив, что она готовится «втайне». Эта акция станет третьим за два дня массовым мероприятием, посвященным сносу жилья.

По словам депутата, он узнал об этой встрече «случайно». «На 27 мая втайне запланировано общение жителей Москвы с депутатами Мосгордумы. Мне позвонил один человек, которого туда пригласили. Он думал, что это я организовал. Эта встреча будет проходить на территории открытого парка Мосгордумы. Планируется установить шатры для красивой картинки. И по всем телеканалам потом покажут, что толпы людей пришли просить, чтобы их закон о реновации коснулся», — рассказал он.

Клычков отметил, что «инициатива по организации этого мероприятия могла исходить только от Анастасии Раковой (вице-мэр Москвы. — РБК)». «А организовывать мероприятие будет глава Мосгордумы Алексей Шапошников», — заявил Клычков.

Информацию о подготовке встречи подтвердил РБК депутат Мосгордумы Михаил Антонцев. По его словам, 27 мая в парке Мосгордумы депутаты встретятся с москвичами, чтобы ответить на вопросы про реновацию жилья. «Все желающие города смогут прийти туда и обратиться к депутату от того округа, в котором он живет. В рамках встречи консультации по вопросам реновации также будут давать специалисты [от исполнительной власти] города», — отметил он.

Ранее, 19 мая, стало известно, что власти Москвы согласовали проведение марша и митинга против реновации жилья 28 мая. Согласованное число участников на каждом из мероприятий составляет 10 тыс. человек. Заявку подавали партии «Яблоко» и ПАРНАС. Кроме того, на 27 мая, как сообщало «РИА Новости», запланирована еще одна акция, организатором которой выступает движение «Новая Россия». Акция, направленная против программы реновации, пройдет на Суворовской площади.

Во вторник, 23 мая, был подан первый иск против властей Москвы в связи с программой сноса пятиэтажек. Иск в суд направила жительница дома, попавшего под программу сноса, ее имя не сообщается. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что в заявлении истица утверждает, что закон о реновации нарушает положения Конституции и Жилищного кодекса.