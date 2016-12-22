Директора РАМТ отпустили после допроса в СК по делу о хищениях

Директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум отпустили после допроса в Следственном комитете по делу о хищениях госсредств, по которому также проходили обыски у художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.
Она покинула здание ведомства, отказавшись от комментариев.
О том, что следователи допрашивают ее, ранее РБК заявлял адвокат правозащитной организации «Русь Сидящая» Алексей Федяров. По данным источника ТАСС, ее допрашивали в качестве свидетеля по делу. Раньше Апфельбаум занимала пост руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.
В отделе по связям с общественностью РАМТ РБК заявили, что не знают о ее допросе. В театре выходной день, и на работе Апфельбаум не появлялась, уточнили в театре. Ранее СМИ сообщали, что после «Гоголь-центра» обыски начались и в РАМТ, но в театре эту информацию опровергли.
Помимо Кирилла Серебренникова и Апфельбаум следствие допрашивает по делу еще двоих человек, сообщил «Интерфакс». Один из них — сотрудница «Гоголь-центра» и «Седьмой студии» Анна Шалашова, уточнил РБК адвокат правозащитного движения «Русь Сидящая» Алексей Федяров. По данным СПАРК, Шалашова является гендиректором АНО «Седьмая студия».
Об обысках у Софьи Апфельбаум стало известно ранее 23 мая. Утром во вторник также начались обыски в «Гоголь-центре» и у его руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова, который также был направлен на допрос.
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Правоохранительные органы проводят обыски в рамках уголовного дела о хищении более 200 млн руб. По версии следствия, эти средства были украдены руководством «Седьмой студии», созданной Серебренниковым.