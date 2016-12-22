Британская полиция назвала имя совершившего взрыв в Манчестере террориста

Террориста-смертника, совершившего взрыв на стадионе в Манчестере звали Салман Абеди. Информацию об этом, как передает Reuters, подтвердил глава полиции Манчестера Йен Хопкинс.

Имя террориста он назвал в ходе общения с журналистами. «Я могу подтвердить, что человеком, подозреваемым в совершении злодеяния, которое произошло прошлой ночью, был 22-летний Салман Абеди», — заявил он. При этом он подчеркнул, что на текущей стадии расследования не может дать более развернутый комментарий о личности террориста.

​Глава полиции Манчестера отметил, что сейчас приоритетом для полиции остается выяснение того, действовал ли Абеди как одиночка, или он был членом террористической группировки. Информацию о том, что взрыв совершил Салман Абеди, подтвердили источники Reuters в правительстве США. По информации еще одного источника, Абеди прибыл в Манчестер на поезде из Лондона.

Ранее имя террориста, совершившего взрыв в Манчестере, сообщил телеканал CBS без указания источника. При этом, по данным телеканала, Абеди находился в поле зрения властей еще до совершения теракта.

Ранее ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел накануне, после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, еще 59 человек пострадали, часть из них находится в критическом состоянии.