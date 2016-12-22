Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода

Специалисты Минприроды начали проверку Московского коксогазового завода после сообщений о загрязнении воздуха сероводородом. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.



«В настоящее время министерство экологии и природопользования Московской области проводит проверку предприятия «Москокс», — заявили в Минприроды.



Там также отметили, что источниками выбросов сероводорода, запах которого ощущался на юге и юго-востоке Москвы, могут быть два предприятия: Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Московский коксогазовый завод («Москокс»), расположенный в подмосковном городе Видном. «Инспектора Росприроднадзора, в свою очередь, продолжают круглосуточный контроль на МНПЗ», — добавил представитель Минприроды.



Ранее, 17 мая, Росприроднадзор зафиксировал превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. По оценке специалистов Роспотребнадзора, 17 мая с 11:00 до 12:30 в двух из девяти адресов в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки и Печатники предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 8,5 раза.

Ранее уровень сероводорода в Капотне был превышен в 51 раз. Такие показатели зафиксировали около 01:00 мск 17 мая. По данным автоматической станции «Мосэкомониторинга», к 06:00 мск уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали РБК, что никаких превышений зафиксировано не было. ​Позднее в МЧС пояснили, что такие показатели произошли из-за неисправности датчика «Мосэкомониторинга».