Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин назначил на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Южной Осетии Марата Кулахметова. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В сентябре 2004 года Кулахметов являлся командующим Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузинско-осетинского конфликта. Он занимал должность до октября 2008 года. В сентябре 2011 года Кулахметов стал советником министра иностранных дел России.

Бывший посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев ​занимал должность с октября 2008 года. Он был освобожден от этой должности 22 мая соответствующим указом. Каргиев завершил свою миссию в апреле 2017 года. В конце апреля Каргиев провел прием по случаю завершения своей миссии в качестве посла. Так он объявил о скором уходе в отставку в связи с тем, что было ​принято «политическое решение», передавал «Интерфакс».

Дипломатические отношения между Россией и Южной Осетией были установлены в сентябре 2008 года после грузинско-осетинского вооруженного конфликта. В мае 2017 года Южная Осетия установила дипломатические отношения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой.