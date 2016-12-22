Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ 19:09 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии 19:29 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня 19:22 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации 19:10 В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года 18:11 Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС 17:33 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова 17:28 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку 16:53 В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и Макрона 16:53 Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено 16:43 СМИ назвали имя устроившего взрыв в Манчестере террориста 16:43 В России утвердили национальный план по борьбе с допингом 16:29 РПЦ предложила привезти из Египта мощи основоположников православия 16:29 Ильдар Дадин стал лауреатом премии Немцова 16:10 Серебренников прокомментировал обыски в его квартире и в «Гоголь-центре» 16:01 В Думе продлили срок подготовки законопроекта о лишении гражданства 15:56 «Мемориал» признал математика Дмитрия Богатова политзаключенным 15:48 Кремль прокомментировал обыски у Серебренникова 15:02 Упрямый Трамп: как президент США помогает готовить свой импичмент 14:57 ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере 14:52 Полиция арестовала подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере 14:35
Лента новостей 19:59 МСК
Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства Общество, 19:36 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии Политика, 19:29 Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Фотогалерея, 19:25 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня Политика, 19:22 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» Бизнес, 19:21 Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода Общество, 19:15 Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова Общество, 19:11 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации Политика, 19:10 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов Экономика, 19:09 В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ Политика, 19:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 56,50 EUR НАЛ. 63,33 63,40 Епархия Челябинска обратилась в прокуратуру с жалобой на фестиваль красок Общество, 18:47 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» Экономика, 18:33 Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова Общество, 18:23 В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года Политика, 18:11 Минобрнауки приготовилось ввести в России степень доктора теологии Общество, 17:54 Как развивалась карьера актера Роджера Мура. Фотогалерея Фотогалерея, 17:53 «Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку Общество, 17:48 В Москве произошел пожар в здании автосервиса Общество, 17:40 В Париже грабители с топорами обворовали ювелирный магазин на €5 млн Общество, 17:38 Путин предложил поддержать молодых спортсменов за счет профессионалов Общество, 17:34 Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС Политика, 17:33 Семья Гвардиолы оказалась на «Манчестер Арене» во время теракта Спорт, 17:31 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова Политика, 17:28 Свидание в магазине: как ретейл использует технологии индустрии знакомств Свое дело, 17:18 МИА-Банк потребовал от отца Захарченко 4 млн руб. Бизнес, 17:14 В Екатеринбурге ребенок остался жив после падения с 10 этажа дома Общество, 17:12 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку Политика, 16:53
В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ
Материалы по теме В Петербурге арестовали двух предполагаемых вербовщиков ИГ В Петербурге арестовали семерых предполагаемых вербовщиков ИГИЛ СМИ сообщили о вербовке в Киргизии совершившего теракт в Петербурге Арестованный в Петербурге опроверг причастность к вербовке в ИГ
19:09
В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ

Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге признал двух мужчин, граждан Таджикистана виновными в вербовке людей в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

Мужчин приговорили к 6 и 6,6 годам колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по городу.

Согласно сообщению, им предъявили обвинение по ч.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности) и по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По информации Следственного комитета, мужчины занимались вербовкой людей в Санкт-Петербурге в период с 2014 года по май 2016 года. «В ходе проведенных обысков были изъяты религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества», — отмечается в сообщении.

В середине апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал двух предполагаемых вербовщиков «Исламского государства» и «Джабхат-ан-Нусры» (запрещена в России). Кроме того, следователи заподозрили их в возможной причастности к теракту в метро города, который произошел 3 апреля.

В начале апреля суд арестовал еще семерых человек, которые также подозреваются в вербовке в ИГ и «Джабхат-ан-Нусру». 

Теги
суд, Санкт-Петербург, ИГ, Таджикистан
Другие материалы РБК
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Что делать, если вашу машину эвакуировали
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку