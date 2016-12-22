В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ

Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Санкт-Петербурге признал двух мужчин, граждан Таджикистана виновными в вербовке людей в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.
Мужчин приговорили к 6 и 6,6 годам колонии общего режима, говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по городу.
Согласно сообщению, им предъявили обвинение по ч.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности) и по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
По информации Следственного комитета, мужчины занимались вербовкой людей в Санкт-Петербурге в период с 2014 года по май 2016 года. «В ходе проведенных обысков были изъяты религиозная литература и атрибутика, а также взрывчатые вещества», — отмечается в сообщении.
В середине апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал двух предполагаемых вербовщиков «Исламского государства» и «Джабхат-ан-Нусры» (запрещена в России). Кроме того, следователи заподозрили их в возможной причастности к теракту в метро города, который произошел 3 апреля.
В начале апреля суд арестовал еще семерых человек, которые также подозреваются в вербовке в ИГ и «Джабхат-ан-Нусру».