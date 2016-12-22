Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова

Новым ректором Московского педагогического государственного университета (МПГУ) избран доктор исторических наук, занимавший пост и.о. ректора вуза, Алексей Лубков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение вуза.
В ходе голосования Лубков получил 130 голосов. Второй претендент на пост ректора, директор Института физики, технологии и информационных систем МПГУ Дмитрий Исаев получил только два голоса. Заведующая кафедрой риторики МПГУ Ольга Князева подтвердила РБК назначение Алексея Лубкова ректором МПГУ. «Да, прямо сейчас избран, 130 голосов за», — сказала она. По ее словам, Лубков «сохраняет традиции вуза и в то же время поддерживает уровень хорошего академического образования».
Алексей Лубков занимал должность исполняющего обязанности ректора вуза с ноября 2016 года. Ранее он являлся замдиректора департамента госполитики в сфере высшего образования. С 1998 года по 2006 год он также являлся проректором МПГУ по научной работе.
Предыдущий ректор МПГУ Алексей Семенов был уволен в октябре 2016 года по распоряжению министра образования и науки Ольги Васильевой. При этом сам Семенов утверждал, что с ним это решение не обсуждалось.
Ранее, 15 мая, «Коммерсантъ» сообщил, что в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) возникли затруднения при выборах ректора. Причиной стало то, что аттестационная комиссия Министерства образования не согласовала кандидатуру и.о. ректора университета Сергея Богданова. По данным источников издания, это связано с тем, что против его выборов выступил ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев.
В январе 2017 года отставки ректоров двух ведущих педагогических вузов страны прокомментировала глава Минобразования Ольга Васильева. Она напомнила об опыте успешной работы РГПУ в советский период и связала отставки ректоров с «попыткой возродить былое величие». Тогда же она отметила, что рассчитывает, что при Лубкове МПГУ «станет одной из базовых экспериментальных площадок для всех вузов страны».