Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС

Президент России Владимир Путин призвал разобраться в названиях организаций, которые занимаются подготовками спортсменов. Об этом он сказал на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта, передает «Интерфакс».
С этими аббревиатурами «запутаться очень просто», пояснил он. «У нас и какие-то ДЮШесеры [Детская юношеская школа], СШОР [Спортивная школа олимпийского резерва], ДЮШС [Детско-юношеская спортивная школа], СШ [Спортивная школа], ЦСП [Центральная спортивная подготовка] и ЦОПы [Центр олимпийской подготовки] и, Бог знает, чего только нету», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что все эти организации «занимаются одним и тем же, воспитывают атлетов». «Вне зависимости от ведомственной принадлежности должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля», — уверен Путин. «Самое главное, руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки», — подчеркнул он.
Современные тенденции мирового спорта, технологии, новые возможности науки, а также «новые вызовы диктуют необходимость серьезного пересмотра сложившихся методик и подходов», заключил российский лидер.
В конце марта Владимир Путин подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование детско-юношеского и профессионального спорта. Согласно документу, букмекерские конторы должны будут заключать соглашения с организаторами спортивных состязаний (общероссийскими федерациями и профессиональными лигами) для использования символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются ставки. На профессиональный спорт организаторы должны отчислять 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский — 20%, следует из закона.
В ноябре 2016 года Владимир Путин рассказал об идее создания любительской футбольной лиги по примеру Ночной хоккейной лиги. Развитие детского и юношеского спорта остается сферой, которую государство должно поддерживать. «Эта поддержка должна идти на уровне регионов прежде всего», — отмечал президент.