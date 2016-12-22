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В Москве произошел пожар в здании автосервиса
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17:40
В Москве произошел пожар в здании автосервиса

На юго-востоке Москвы произошел пожар в здании автосервиса. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу: 2-й Вязовский проезд, дом 13. Информация о возгорании поступила в МЧС в 15:09 мск 23 мая. По данным ведомства, площадь пожара составила около 100 кв. м. В 16:21 мск пожар был локализован, а в 16:36 мск ликвидирован. Пострадавших нет.

В Новой Москве 19 мая произошло возгорание следственного отдела СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам. По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:14 мск. Пожарные локализовали возгорание в 4:14 мск. Площадь пожара составила порядка 150 кв. м. При пожаре были уничтожены кабинеты на втором этаже отдела, в которых находились уголовные дела и вещественные доказательства. Сообщалось, что их удалось спасти.

В Москве в ночь на 6 мая при пожаре в высотном здании ЖК «Дирижабль» пострадали более 30 человек. Возгорание произошло на минус первом этаже в 23:48 мск. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, из-за которого загорелись кабельные каналы. Из дома были эвакуированы 155 человек, часть жильцов пострадала. Пожар был ликвидирован в 01:18 мск. После пожара за медицинской помощью обратился 31 человек, в том числе шестеро детей. 11 человек, в том числе двоих детей, госпитализировали. Пожар был ликвидирован силами около 140 пожарных. 

Теги
Москва, автосервис, Пожар
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