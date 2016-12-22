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Путин предложил поддержать молодых спортсменов за счет профессионалов
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17:34
Путин предложил поддержать молодых спортсменов за счет профессионалов

Владимир Путин предложил расширить поддержку молодых спортсменов за счет сокращения финансирования профессионального спорта. Об этом, как передает «Интерфакс», он заявил на заседании Совета при президенте по физкультуре и спорту.

Президент отметил, что система грантов для перспективных спортсменов уже работает в ряде регионов страны. По мнению Путина, эту же систему можно реализовать и на федеральном уровне.

«Средства на эти цели надо изыскать, в том числе, за счет сокращения финансирования профессионального спорта, во всяком случае, по тем каналам, по которым часто сегодня деньги направляются», — сказал президент.

Путин заявил, что, по его мнению, средства на поддержку профессионального спорта направляются «очень большие, и не всегда обоснованно». При этом президент отметил, что увеличение поддержки молодых спортсменов поможет государству «выявлять и вести к успеху лучших из лучших».

В феврале в Госдуме предложили обсудить возможность лишения спортсменов выплаченных им призовых средств, если они будут уличены в применении допинга. Глава думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что это поможет повысить ответственность спортсменов. При этом средства, которые государство выделяет таким спортсменам, можно было бы потратить на строительство спортивных школ, заявил депутат. 

Теги
Владимир Путин, спорт, гранты
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