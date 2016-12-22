МИА-Банк потребовал от отца Захарченко 4 млн руб.

Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) потребовал 4 млн руб. у отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора и у двух бывших председателей банка Владимира Корьевкина и Сергея Гриба, при которых он получал зарплату. Об этом сообщил представитель кредитного учреждения Дмитрий Денисенко, передает «РИА Новости».



По его словам, 4 млн руб. — не окончательная сумма требований. Она может быть скорректирована за счет издержек, расчет которых еще не произведен.

В свою очередь адвокат Захарченко заявил «РИА Новости», что его подзащитный планирует внести в МИА-Банк 4 млн руб., которые он, как полагает следствие, незаконно получил в качестве заработной платы.

Виктор Захарченко является отцом полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого подозревают во взятке. Захарченко-старший обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Виктор Захарченко был арестован 18 апреля.



Как сообщали источники в банковских кругах, Захарченко-старший был автором финансовых схем, которые он разрабатывал для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Вместе со своим сыном, который занимал должность начальника управления антикоррупционного главка МВД, старший Захарченко помогал банкирам уменьшить их потери до того, как Банк России отзывал у них лицензии.

В конце апреля был арестован второй подозреваемый по делу о растрате, а именно советник председателя правления АО «ББР-банк» Владимир Корьевкин. Он является подозреваемым в хищениях, которые были совершены с 2014 года по 2015 год, когда Корьевкин был генеральным директором и председателем правления банка «МИА». В этом же банке работал и Захарченко. Еще одним фигурантам дела был Сергей Гриб, который также занимал должность председателя МИА-Банка.

В рамках уголовного дела 23 апреля Басманный суд Москвы арестовал «почти все» имущество Виктора Захарченко, сообщал один из его адвокатов Вячеслав Леонтьев. По его словам, были арестованы две квартиры и два машино-места. Защитник Захарченко заявил, что на арест была подана жалоба, которая будет рассмотрена в среду, 24 мая.